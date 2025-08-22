Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi lideri Arca Çorum FK, 3.hafta maçında, İstanbul’un güçlü temsilcilerinden Sarıyer’i konuk edecek. Kırmızı-siyahlı takımda hedef yine 3 puan.

İlk hafta, sahasında şampiyonluğun güçlü adaylarından, Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler’i muhteşem taraftar desteği ile 2-0 yenen Arca Çorum FK’nın ikinci iç saha maçında da en büyük kozu yine taraftarları olacak. Kırmızı-siyahlı taraftarlar, Amed maçına olduğu gibi Sarıyer karşılaşmasına da büyük ilgi gösteriyor. Biletleri8n büyük bir bölümü satılırken, maçın yine kapalı gişe olması bekleniyor.

Arca Çorum FK, maç öncesi son antrenmanını yapıp karşılaşma saatini beklemeye başlarken, teknik direktör Tahsin Tam tüm planları galibiyet üzerine yaptı. Deneyimli teknik adamın, geçen haftaki Adana Demirspor maçının kadrosundan Kenan’ın yerine Pedrinho’ya görev vermesi bekleniyor.

Sarıyer cephesinde de hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. İlk iki maçında, Iğdır’la deplasmanda 2-1 yenilip ikinci maçında evinde Boluspor’la 1-1 berabere kalan Sarıyer, sezonun ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

6 puanlı lider Arca Çorum FK ile 1 puanlı 15’inci sıradaki Sarıyer arasında, bu akşam Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 21.30’da başlayacak. Bu karşılaşma aynı zamanda ligde 3.haftanın da açılış karşılaşması olacak.