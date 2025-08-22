Sezona, şampiyonluğun güçlü adaylarından Iğdır FK maçıyla başlayan Sarıyer, deplasmanda oynadığı maçı son dakika golüyle 2-1 kaybetti. Sarıyer’i yıkan golleri 42 ve 90+8’de penaltılardan Bruno atarken, Sarıyer’in tek golü 45+2’de Dembele’den geldi.

Sarıyer, sezonun ilk iç saha maçında ise geçen hafta Boluspor’u konuk etti. Çekişmeli geçen maçta eski Çorum FK’lı Doğan Can Davas’ın 36.dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Sarıyer, 72’de Boluspor’dan transferi Babacar’ın golüyle beraberliği sağladı ve karşılaşma 1-1 berabere bitti.