Kadınlar Türkiye 2.Voleybol Ligi 14.Grup’ta mücadele eden Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, 9.hafta maçında konuk olduğu Rize Endüstri Meslek Lisesi’ni 3-0 yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkarttı.

Haftaya 15 puanla 3.sırada yer alan Çorum temsilcisi ile 7 puanlı 9.sıradaki Rize ekibi arasında Rize Yenişehir Spor Salonu’nda oynanan maç saat 13.00’te başladı. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Osmancık Belediye ilk seti 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette rakibini adeta parkeden silen Çorum temsilcisi, seti 25-11 aldı ve farkı ikiye çıkarttı: 2-0. Rize temsilcisi üçüncü sette direnmesine rağmen Osmancık ekibinin baskısına dayanamadı. Bu seti de 25-18 kazanan Osmancık Belediye parkeden 3-0 galip ayrıldı.

Son 5 maçında 5.galibiyetini alan Osmancık Belediye puanını 18’e yükseltirken, Rize Endüstri Meslek Lisesi 7 puanda kaldı.

Osmancık Belediye, 10.hafta maçında 16 Kasım Pazar günü, Çorum derbisinde Çorum Voleybol’u konuk edecek.