Arca Çorum FK, ligin ilk 2 maçını da kazanarak yoluna kayıpsız devam ediyor.

Kırmızı-siyahlı takım, Süper Lig’e yükselme parolasıyla başladığı sezonun ilk haftasında, sahasında şampiyonluğun güçlü adaylarından Amed Sportif Faaliyetler’i 33.dakikada Oğuz Gürbulak, 88.dakikada da Atakan Akkaynak’ın golleriyle 2-0 yenerken sezona harika bir başlangıç yaptı.

Sezonun ilk deplasman maçında ise geçen hafta, ligin en genç takımı Adana Demirspor’u 3-0 yenen Arca Çorum FK ikide iki yaptı ve averajla haftayı lider kapattı. Kırmızı-siyahlı ekibe farklı galibiyeti getiren golleri 37’de Emeka Eze, 43’te Yusuf Erdoğan, 78’de de Atakan Akkaynak attı.