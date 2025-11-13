Türkiye Futbol Federasyonu’nun bahis soruşturması çerçevesinde bahis oynadıkları tespit edilen 1024 futbolcu, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57.maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Bu futbolcular arasında Esenler Erokspor’un 3 kalecisi de bulunuyor. Osman Ertuğrul Çetin, Birkan Tetik ve Arda Kahveci tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildikleri için cezaları belli olana kadar hiçbir maçta forma giyemeyecekler. Bu oyuncuların men cezası almaları halinde Esenler Erokspor’un kalesi için nasıl bir çözüm bulunacağı merak konusu oldu.

Muhabir: Haber Merkezi