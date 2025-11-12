Arca Çorum FK’nın şampiyonluk mücadelesi verdiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi üçüncü kez milli araya girdi. Bundan önceki ilk iki milli ara Çorum temsilcisine yaramadı.

4’TE 4’LE BAŞLADI

Arca Çorum FK, Süper Lig’e yükselme mücadelesi verdiği sezona teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde, 4’te 4 galibiyetle başladı. İlk hafta sahasında Amed Sportif Faaliyetler’i 2-0, 2.haftada deplasmanda Adana Demirspor’u 3-0, 3.haftada evinde Sarıyer’i 2-1, 4.haftada da Ankara’da Keçiörengücü’nü 2-1 yenen kırmızı-siyahlı takım, ilk milli araya en yakın takipçilerine 4 puan fark atıp 12 puanla lider girdi.

RÜYADAN KABUSA DÖNÜŞ

Kırmızı-siyahlı ekip, milli aradan Vanspor maçıyla dönerken, sahasında aldığı 0-0’lık sonuçla bu sezon ilk kez puan kaybetti. 6.haftada İstanbulspor’a konuk olan Arca Çorum FK 3-1’lik skorla ilk yenilgisini tadarken, karşılaşma sonrası teknik direktör Tahsin Tam’la yollar ayrıldı

Tahsin Tam’ın yerine göreve getirilen Çağdaş Çavuş nezaretindeki ilk maçında, 7.haftada Antalya ekibi Serikspor’la Çorum’da 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlı takım, İstanbul’da da Ümraniyespor karşısında sahadan 1-1’lik skorla ayrıldı.9.haftada maçında Manisa FK’yı konuk eden Arca Çorum FK 3-1 kazanarak kötü gidişe son verdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, 4’te 4’le girdiği milli ara dönüşünde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alarak sadece 6 puan toplayabilirken, tam 9 puan kaybetti.

İKİNCİ MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ 5 PUAN KAYIP

9.haftadaki Manisa FK galibiyetinden sonra Lig ikinci kez milli araya girdi. Kırmızı-siyahlı ekip milli aradan deplasmanda aldığı 4-1’lik Hatayspor galibiyetiyle dönerken, 11.hafta maçında sahasında Boluspor’la 0-0 berabere kaldı. 12.haftada, İstanbul’da Esenler Erokspor’a 3-1 kaybederek bu sezon ikinci yenilgisini alan Arca Çorum FK, en son 13.haftada konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK’yı 3-1 mağlup etti.

Iğdır FK maçından sonra Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi üçüncü kez milli araya girdi. Arca Çorum FK, milli ara dönüşü, 22 Kasım Cumartesi günü, Balıkesir deplasmanında Bandırmaspor’la karşılaşacak. Halen 5 günlük izinde olan Çorum temsilcisinin milli ara dönüşündeki performansı merakla bekleniyor.