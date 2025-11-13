Kadınlar Türkiye 2.Voleybol Ligi 14.Grup’ta mücadele eden Çorum Voleybol, 9.hafta maçında konuk ettiği Artvin temsilcisi Hopa Belediyespor’u 3-0 yendi.
Atatürk Spor Salonu’nda, saat 13.00’te başlayan maçta ilk seti 25-18 kazanan Çorum Voleybol 1-0 ön geçti. İkinci set oldukça çekişmeli geçti. Çorum temsilcisi bu seti de 25-23 alarak farkı ikiye çıkarttı: 2-0.
Üçüncü sette, konsantrasyonunu kaybeden konuk takıma 25-15 üstünlük sağlayan Çorum Voleybol sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Çorum Voleybol bu galibiyetle puanını 12’ye yükseltirken, Artvin temsilcisi 5 puanda kaldı. Çorum Voleybol, 10.hafta maçında, 16 Kasım Pazar günü Osmancık Belediyespor’a konuk olurken, Hopa Belediyespor Trabzon temsilcisi Beşikdüzü’nü ağırlayacak.