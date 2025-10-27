TVF Kadınlar 2.Lig 14.Grup 5.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü sahasında Rize temsilcisi Fındıklı 1974’ü ağırladı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya 2 yeni transferleri ile çıkan Çorum temsilcisi rakibini 25-18, 25-22 ve 25-19’luk setlerle 3-0 yenmeyi başardı.
3 hafta sonra galibiyetle tanışan Kırmızı-Siyahlılar puanını 6’a yükseltirken, konuk Rize temsilcisi ise henüz puanla tanışamadı.
SALON: Atatürk.
HAKEMLER: Ömer Karabıdak, Ali Osman Kaya.
ÇORUM VOLEYBOL SPOR KULÜBÜ: Özge, Nermin, Berfin, Zeynep, Gizem, Asya, Elanaz, Bengisu, Nehir, Fatma Zehra, Elif Betül, Eylül, Sena Nur, Zehra.
RİZE FINDIKLI 1974: Bade, Defne, Eda, Cansu, Melek, E.Yağmur, Nisa, Azra, Sudenaz, Beyza, Irmak, Tuana, Sena.
SETLER: 25-18, 25-22, 25-19.