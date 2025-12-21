Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası U14 Basketbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 4 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde tüm maçlar Atatürk Spor Salonu’nda oynandı.

Basketbol İl Temsilcisi Ali Karabıyık gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda Kerem Coşar, Yusuf Alp Eski, Mirsat Tutar, Zinnur Emir, Kıvanç Alkoç, Uğur Buğra Çınar, Mustafa Alacalı, Yunus Emre Sağır, Eymen Şahin, Sefa Öngel, Ahmet Kopan ve Kayra Kanci’li kadrosu ile Çorum Belediyespor takımı şampiyon olmayı başardı. Ömer Kayra Kaya, Yusuf Eymen Çenesiz, Ensar Şahin, Berkay Özdemir, Mert Özdemir, Y.Eymen Yılmaz, Deniz Uras Yalçın, Salih Efe Börekçi, Mirza Karaca, Çınar Avcı, Uğur Abukan ve Emre Aydın’lı kadrosu ile Basketbol Yıldızları Spor Kulübü ikinci, Yusuf Sağır, Yağız Demir, Yusuf Temel, Can Arıcılar, Emir Aygör, A.Alp Yıldız, Y.Emre Erol, Alp Eren, Kutay Dinder, Tuğra Kılınç ve Altuğ Karabıyık’lı kadrosu ile Gelişim Basketbol A takımı üçüncü olarak tamamladı.