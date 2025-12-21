Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 16.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor Bayburt’ta Bayburt Gençlik Merkezi’nin konuğu oldu.

Bayburt Yeni Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk düdüğünden itibaren üstün bir oyun ortaya koyan Osmancık Belediyespor maçı 3-0 gibi net bir skorla kazanarak sürprize izin vermedi.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi puanını 30’a yükseltirken, ev sahibi Bayburt Gençlik Merkezi ise 7 puanda kaldı.

SALON: Bayburt Yeni.

HAKEMLER: Fatih Kara, Mücahit Karamanlı.

BAYBURT GENÇLİK MERKEZİ: Serap, Dilek, Canan, Ceylan, Gamze, Sevcan, Zeynep, Kardelen, Beyza.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Sudem, Yaren, Yasemin, Nilüfer, Naz, Müfide, İrem, Zeren, Zeynep, Ece, Hevin, Güneş.

SÜRE: 1 saat 12 dakika.

SETLER: 20-25, 13-25, 13-25.