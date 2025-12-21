Geçtiğimiz ay Japonya’da düzenlenen 25.İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarının finalinde ev sahibi takımı 2-1 yenerek şampiyonluk ipini göğüsleyen İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı’nın Çorumlu teknik direktörü Ramazan Karacif, ziyaretlerine Çorum’da da devam ediyor. Karacif, Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı da ziyaret etti.

Karacif’in Çorum ziyaretlerindeki ilk durağı Valilik oldu. TFF Antrenör Eğitmeni, UEFA Pro Lisanslı teknik direktör, hemşehrimiz İsmet Kamak ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Tesis Amiri Atalay Karacif de Ramazan Karacif’e eşlik ederken, ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran da hazır bulundu.

Teknik direktör Ramazan Karacif, kazanılan başarıdan dolayı kendilerini tebrik eden Vali Ali Çalgan’a isminin yazılı olduğu milli takım forması hediye etti.

Karacif, daha sonra beraberinde İsmet Kamak ve Atalay Karacif’le birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da hazır bulundu. Aşgın, kazanılan başarıdan dolayı Ramazan Karacif ve nezdinde millileri tebrik ederken, Çorum’un sembolü saat kulesinin maketini hediye etti. Karacif de Aşgın’a isminin yazılı olduğu mili takım forması verdi.