Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig 17.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor sahasında Mersin temsilcisi Yücelen Anamurspor’u ağırladı.

Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya daha önceki maçlarda olduğu gibi Sungurlulu voleybol severler yine yoğun ilgi gösterdi. Seyircisinin desteğini arkasına alan Çorum’un efeleri üstün oynadığı ilk seti 25-19 kazanarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette de oyunun kontrolünü elinde tutan Kırmızı-Siyahlılar bu seti de 25-18 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette iki takımda denk bir mücadele ortaya koyarken, son bölümde üst üste sayılar bulan Çorum temsilcisi bu seti de zor da olsa 27-25 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrılmasını başardı.

Bu sonucun ardından ilk yarıyı 3 puanla kapatan Çorum’un efeleri puanını 28’e yükseltirken, konuk Yücelen Anamurspor ise 21 puanda kaldı.

İKİNCİ YARI 6 OCAK’TA BAŞLIYOR

Erkekler 1.Voleybol Ligi’nde ilk yarı sona erdi. İkinci yarı heyecanı 6 Ocak’ta başlayacak. Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor ikinci yarının ilk maçında sahasında Konya temsilcisi Karapınar Anadolu Leoparları takımını konuk edecek.

SALON: Sungurlu Mahmut Atalay.

HAKEMLER: Sema Kayıkçı, Hüseyin Kamber.

SUNGURLU BELEDİYESPOR: Gökhan, Taha Anıl, Aleksei, Eren, Berkan, Erenhan, Abdulsamet, Burak, Berke, Ahmet Kaan, Eneshan, Mehmet.

YÜCELEN ANAMURSPOR: Berke, Hüseyin, Muhammet, Selçuk, İbrahim, Celilhan, Batuhan, Mehmet, Alperen, Aybora, Sefa, Selçuk, M.Yusuf.

SÜRE: 1 saat 21 dakika.

SETLER: 25-19, 25-18, 27-25.