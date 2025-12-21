Türkiye Tekvando Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Siyah Kuşak Dan ve Terfi Sınavları Samsun’da gerçekleştirildi.

Canik Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen Siyah Kuşak Dan ve Terfi Sınavlarına 75’i Çorum’dan olmak üzere Samsun ve çevre illerden 485 sporcu katıldı. Çorum’dan, tekvando il temsilcisi İshak Kepçeli ve Fazıl Şamlı sınavlarda komisyon üyesi olarak görev yaptılar. Çok sayıda sporcu velisi de çocuğunu sınavlarda yalnız bırakmadı.

İl temsilcisi İshak Kepçeli, sınavlara Çorum’dan katılan tüm sporcuların başarılı olduğunu belirtirken, “Sporcularımızın yeni kuşaklarının hayırlı olmasını diler, emek veren kıymetli antrenörlerini, ailelerini tebrik ediyorum” dedi.