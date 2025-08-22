Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 3’üncü haftasında, bu akşam İstanbul temsilcisi Sarıyer’i konuk edecek olan Arca Çorum FK, 455’inci kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 14’üncü sezonunu geçiren Arca Çorum FK, bugüne kadar 454 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım, bu karşılaşmalarda 3’ü hükmen olmak üzere 197 galibiyet, 123 beraberlik, 134 yenilgi alarak 714 puan toplarken, attığı 651 gole karşılık 480 gol yedi.

EVDE 415 PUAN

Kırmızı-siyahlı takım, 454 maçın 226’sını Çorum’da oynadı. Bu maçlarda 118 galibiyet, 61 beraberlik 47 yenilgi alan Arca Çorum FK 376gol atıp kalesinde 217 gol görürken, hanesine 415 puan yazdırdı.

DEPLASMANDA DAHA ÇOK MAÇ OYNADI

Çorum ekibi, deplasmanda çıktığı 228 karşılaşmada ise 299 puan topladı. 79 galibiyet, 62 beraberlik, 87 de mağlubiyet alan Arca Çorum FK, attığı 275 gole karşılık kalesinde 263 gole engel olamadı.