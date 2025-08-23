Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Çorum FK evinde Sarıyer'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, açıklamalarda bulundu. Tam, ilk 45 dakika çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ifade ederek, "Bu akşam bizim adımıza iki tane 45 dakika vardı. Sezon başladıktan itibaren oynadığımız üçüncü maç. 3 maçta en iyi oynadığımız 45 dakikaydı. Oyuncularımız rakibe nefes aldırmadan organizasyonu çok iyi şekilde şekillendirdiler. İkinci 45 dakika da bizim adımıza negatif geçti. 1-0 olduk, savunma, gol yememem içgüdüleri çok erken gelişti. Tecrübeli bir takımın bunu yapmaması lazım. Bununla ilgili gerekli müdahaleyi kesinlikle yapacağız. Golü yedikten sonra gösterdiğimiz reaksiyon bizim için değerliydi. Orada bir kararlılık koyduk. O kararlılığı golü yemeden önce de ortaya koymalıydık, topa biraz daha sahip olmalıydık. Maalesef onda biraz eksik kaldık. Ona yönelik gerekli özeleştiriyi yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Sarıyer Teknik Direktörü Şenol Can'ın verilen penaltı kararıyla ilgili yaptığı eleştiriye de cevap veren Tam, "Ben öyle bir şey görmedim. Penaltı net bir penaltıydı. Maalesef ilk yarıda bize yapılan faullerin hiçbirini çalmadı. Kazandığımız için mutluyuz. İlk 45 dakikada ortaya koyduğumuz oyun için futbolcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. İkinci 45 dakika için de gerekli özeleştiriyi yapıp çalışmalarımızı ona göre şekillendireceğiz" diye konuştu.

Muhabir: İHA AJANS