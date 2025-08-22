Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, 3.haftanın açılış maçında konuk ettiği Sarıyer’i son dakikada bulduğu penaltı golüyle 2-1 yenerek 3’te 3 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Çorum Şehir Stadı’nda, yaklaşık 12.000 taraftarının önünde mücadele eden Arca Çorum FK ilk yarıda oyunu kontrol eden taraf olurken, 24.dakikada Pedrinho’nun golü geldi. Bu sezon ilk kez ilk 11’de yer alan Portekizli oyuncu, Yusuf Erdoğan’ın ortasından gelen ve kaleci Muhammed Alperen’in uzaklaştırmak istediği topu ağlara göndererek Arca Çorum FK’yı 1-0 öne geçirdi.

Bu golle Çorum temsilcisi soyunma odasına 1-0 üstün durumda gitti.



İkinci yarıya iki takım da ilkyarıdaki 11’leri ile başladı. Arca Çorum FK farkı artırmaya çalışırken, Sarıyer beraberlik golünü aradı. Sarıyer ilk yarıya göre daha atak bir oyun sergilerken, Arca Çorum FK rakibine tempo yaptırmamaya çalıştı.

Arca Çorum FK, oyuncu değişikliklerinden sonra kontrolü tamamen Sarıyer’e kaptırırken, konuk takım 82.dakikada Dembele ile beraberlik golünü buldu. Arca Çorum FK teknik direktörü Tahsin Tam elindeki tüm hücum oyuncularını sahaya sürmesine rağmen Sarıyer görüntü itibariyle ikinci gole yakın taraftı.

Son dakikalarda Arca Çorum FK sağlı sollu kornerler kazandı. 90+5.dakikada kornerden gelen topu Samudio kafayla ağlara göndermek isterken, kafasına darbe gelmesi üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+8’de atışı kullanan Eze maçın skorunu 2-1 olarak belirledi.

3’te 3 yapan Arca Çorum FK 9 puanla liderliğini sürdürürken, Sarıyer 1 puanda kaldı.

MAÇTAN DİKALAR

DAKİKA 20: Arca Çorum FK atağında, Oğuz’la verkaç yapan Yusuf Erdoğan soldan ceza sahasına girdi, çaprazdan çok sert vurdu, kaleci Muhammed Alperen gole izin vermedi.

DAKİKA 24: GOOOLLL! Arca Çorum FK golü buldu. Oğuz’un pasına hareketlenen Yusuf Erdoğan, soldan son çizgiye yakın yerden ortaladı, kaleci Muhammed Alperen’in tek eliyle uzaklaştırmak istediği topu penaltı noktası ile altı pas arasında Pedrinho yere düşürmeden, gelişine bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

DAKİKA 41: Rakip ceza yayının sağ çaprazından Ferhat’ın ortasında, arka direkte Eze kötü bir kafa vuruşuyla topu üstten auta gönderdi.

DAKİKA 45+3: Sarıyer atağında, Regattin ceza yayının solundaki boşluktan çok sert vurdu, kaleci Hasan Hüseyin iki hamlede topa sahip oldu.

DAKİKA 67: Arca Çorum FK atağında, Oğuz’un savunma arkasına attığı topu Eze’den önce kaleci Alperen uzaklaştırdı.

DAKİKA 80: Sarıyer köşe vuruşu kazandı. Sağdan kullanılan atıştan gelen topa Djilobodji kafayı vurdu, yandan aut.

DAKİKA 82: GOL! İkinci yarıda daha atak oynayan Sarıyer beraberlik golünü buldu. Arca Çorum FK yarı alanının ortalarında, sahipsiz topu Berkay ceza yayına şişirdi, Anziani kafayla indirdi, penaltı noktasının sağ çaprazından Dembele sert vurdu: 1-1.

DAKİKA 89: Sarıyer atağında, sağdan ceza sahasına giren Dembele sert vurdu, top kaleci Hasan Hüseyin’de kaldı.

DAKİKA 90+3: Arca Çorum FK ikinci gole yaklaştı. Soldan Atakan Akkaynak’ın kullandığı köşe vuruşundan gelen topa Eze kafayı vurdu, kaleci Muhammed Alperen gole izin vermedi.

DAKİKA 90+5.dakikada kazanılan köşe vuruşunda sağdan Atakan Akkaynak ceza sahasına ortaladı, penaltı noktası üzerinden Samudio kafayı vurdu, kaleci Muhammed Alperen gole izin vermezken, kafa vuruşundan sonra Sarıyerli Metehan ayağı ile Samudio’nun kafasına temas ettiği için hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+8’de atışı kullanan Eze, yerden kaleci Muhammed Alperen’in sağına bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.