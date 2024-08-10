Trendyol Türkiye 1. Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi verecek olan Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor’la yollarını ayıran 32 yaşındaki savunma oyuncusu Atila Turan’ı kadrosuna kattı. Deneyimli sol bek, kırmızı-siyahlı ekiple 1 yıllık sözleşme imzaladı.

ERHAN KARA’NIN YERİNE GELDİ

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Menemen FK’dan transfer edilen Erhan Kara’nın antrenmanlarda beklenen performanstan uzak kalması üzerine sol bek transferine yönelen Ahlatcı Çorum FK, Kocaelispor’la yollarını ayıran Atila Turan’la anlaşmaya vardı. Çorum’a gelen deneyimli savunma oyuncusu ise 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Öte yandan, Erhan Kara ile yolların ayrıldığı bilgisine ulaşıldı.