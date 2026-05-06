Devane Sahası’nda gerçekleşen antrenman sonunda sporcularla bir araya gelen Arıcı, genç futbolculara tatlı ikramında bulunarak moral verdi. Samimi bir ortamda geçen ziyarette sporcularla sohbet eden Arıcı, elde edilen şampiyonluktan dolayı takımı ve teknik heyeti tebrik etti.

Gençlerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Arıcı, amatör sporun gelişmesi adına desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren sporcular ve teknik heyet ise desteklerinden dolayı ASKF Başkanı Ferhat Arıcı’ya teşekkür etti.