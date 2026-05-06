Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Yeşilay Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Samsun’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda kulüp ve sporcunun ter döktüğü şampiyonanın ilk gününde Berk Öztoprak, Muhammet Ali Atakul ve Arda Kekillioğlu’dan oluşan Çorum Belediyespor erkek takımı takımlar sıralamasında zirvede yer alarak Türkiye şampiyonu olmayı başarmıştı.

Şampiyonun iki ve üçüncü günü ise ferdi müsabakalar yapıldı. Bu müsabakalarda da büyük bir başarıya imza atan Çorum Belediyesi Spor Kulübü’nün raketlerinden Berk Öztoprak ve Muhammet Ali Atakul çift erkeklerde, Berk Öztoprak ise tek erkeklerde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazanan sporcular oldular.

Ayrıca çift erkeklerde mücadele eden Arda Kekillioğlu partneri Mustafa Nebhan ile Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanırken, tek erkeklerde mücadele eden Muhammet Ali Atakul ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Toplamda 5 madalya kazanan Çorumlu raketler bir kez daha Çorum’un gururu olmayı başardılar.