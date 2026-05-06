Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde normal sezonu 3.sırada bitirdiği için direkt play-off final bileti alan Esenler Erokspor’da flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Osman Özköylü ile yollar ayrıldı.

Erokspor, normal sezonun son maçında Pendikspor’la 1-1 berabere kalırken, teknik direktör Osman Özköylü “sportmenliğe aykırı hareketi”nden dolayı Profesyonel Disiplin Kurulu’na tedbirli olarak sevk edildi. 24 Mayıs’ta Konya’da oynanacak final maçında cezalı olduğu için takımının başında yer alamayacak olan Özköylü ile yollar ayrıldı.

Osman Özköylü’nün yerine kimin göreve getirilecek isim gazetemizin basıma girdiği saatlerde henüz belli olmamıştı.