Ju jitsu Full ve Hif Contact Dünya Şampiyonası, 13-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan Göynük Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Dünyanın dört bir yanından sporcuların katılacağı dev organizasyonda Türkiye’yi temsil edecek isimlerden biri de Çorumlu sporcu İrfan Sönmez oldu.

Geçtiğimiz hafta Adana’nın Seyhan ilçesinde düzenlenen Milli Takım seçmelerinde +94 kilogram ağır sıklette mücadele eden İrfan Sönmez, üstün performans sergileyerek birincilik kürsüsüne çıktı. Bu başarısıyla milli takım kadrosuna girmeyi başaran Sönmez, Dünya Şampiyonası’nda ay-yıldızlı forma ile mücadele etme hakkı kazandı.

Başarılı sporcu, şampiyona öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye’yi ve ay-yıldızlı bayrağı en iyi şekilde temsil etmek için elinden gelenin en iyisini yapacağını belirterek, hedefinin şampiyonluk olduğunu vurguladı. Sönmez, Türk bayrağını zirvede dalgalandırma sözü verdi.