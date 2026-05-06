Sungurlu Belediyespor Voleybol Takımı Efeler, yeni sezon için ilk yabancı transferini yaptı.

Gelecek sezon Efeler Ligi’nde mücadele edecek Çorum temsilcisi güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Baş antrenörlük görevi için Okan Orhan Demirbaş ile anlaşam Sungurlu Belediyespor yönetimi, Amerikalı pasör çaprazı Kyle Ensing ile anlaşmaya vardı. Son iki sezondur Polonya Ligi takımlarından Aluron CMC Warta Zawiercie ile mücadele eden 29 yaşındaki pasör çaprazı Ensing, ABD erkek milli takımıyla dört büyük turnuvaya katıldı. 2018, 2019 ve 2021 Milletler Ligi ve 2019 NORCECA Şampiyonası, Haziran 2021'de 12 kişilik 2020 Yaz Olimpiyatları kadrosuna seçildi.