Çorum’u yeni sezonda Efeler Ligi’nde temsil edecek olan Sungurlu Belediyespor’un yeni başantrenörü belli oldu.

Erkekler 1. Voleybol Ligi’nde Play-Off şampiyonu olarak Efeler Ligi’ne yükselen Sungurlu Belediyespor’da yeni sezon çalışmaları başladı. Mustafa Özdemir’in İdari Menajer olmasının ardından Başantrenörlük koltuğuna kimin geleceği merakla beklenirken, geçtiğimiz gün kulüpten yapılan açıklamada, Okan Orhan Demirbaş ile anlaşıldığı açıklandı.

VOLEYBOLCULUKTAN

BAŞANTRENÖRLÜĞE

Voleybol kariyerine oyuncu olarak başlayan ve daha sonra aktif voleybol hayatını noktalayarak antrenörlüğe geçen Okan Orhan Demirbaş Jeopark Kula Voleybol, Karamürsel İdman Yurdu, Çankırı Belediyespor, CTE Ankara Kampüs Kültür GSK takımlarında libero olarak görev aldı.

Genç teknik adam ilk başanrenörlük görevine Sungurlu Belediyespor’da başlayacak.