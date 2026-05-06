Isparta’da düzenlenecek olan Yurtlararası (YURTLİG) Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda Çorum’dan 7 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Yurtlararası (YURTLİG) Türkiye Şampiyonası 9-16 Mayıs tarihleri arasında Isparta’da yapılacak. Çorumlu ulusal hakem ve antrenör Hasan Çalışkan önderliğinde oluşan Çorum takımı 8 Mayıs Cuma günü Isparta’ya hareket edecek. Bu önemli şampiyonada Çorum takımına Hüseyin Umut Çiğdem 65 kiloda, Deniz Kaplan 60 kiloda, Nazlı Karaman 65 kiloda, Burak Soycan 85 kiloda, Hasret Özyılmaz 50 kiloda, Ahmet Eren Yekin 60 kiloda ve Burak Bolat ise +100 kiloda sağ ve sol kol kategorilerinde madalya mücadelesi verecek.