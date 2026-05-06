Arca Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu, Erzurumspor ile oynanan son hafta mücadelesinin ardından takımla birlikte kampa girerek kritik süreçte futbolcuların yanında yer aldı.

Yarın oynanacak Keçiörengücü karşılaşması öncesinde takımı bir an olsun yalnız bırakmayan Korkmazoğlu’nun, kamp süresince oyuncularla birebir görüşmeler yaptığı ve moral aşıladığı öğrenildi. Takımın motivasyonunu üst seviyede tutmak için yoğun çaba sarf eden Korkmazoğlu’nun bu yaklaşımı, teknik heyet ve futbolcular tarafından da memnuniyetle karşılandı.