Çorum şampiyonu olduktan sonra, geçtiğimiz hafta Çorum’da düzenlenen grup birinciliğinde Tokat, Amasya ve Çankırı şampiyonlarını yenerek yarı final grubuna yükselen Osmancık Belediyespor, 13-15 Mayıs tarihlerinde Samsun’da final grubuna kalma mücadelesi verecek.

RAKİPLER BELLİ OLDU

Osmancık Belediyespor ile birlikte yarı final grubunda Ordu 52 Çamlıkspor, Trabzon İskofyaspor ve Sivas Okçuluk Spor Kulübü mücadele edecek. Tek devreli lig statüsüne göre oynanacak maçlar sonunda birinci olan takım Türkiye şampiyonunun belli olacağı final grubuna yükselecek.