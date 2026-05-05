Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 2025-2026 Sezonu normal fikstürünü 38 maçta topladığı 71 puanla 4.sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselme şansını play-off maçlarına taşıyan Arca Çorum FK, 6.kez eleme maçlarında boy gösterecek.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ve 2018-2019 sezonlarında olmak üzere 3.Lig’de 4, 2023-2024 ve bu sezon olmak üzere 2 kez de 1.Lig’de play-off oynadı.

İLK PLAY-OFF’TA

FİNAL OYNADI

2012-2013 Sezonundan beri profesyonel liglerde mücadele eden Arca Çorum FK, ilk kez 2014-2015 Sezonunda 3.Lig 1.Grup’ta 56 puanla 5.olarak play-off bileti alan Arca Çorum FK, yarı final ilk maçında Darıca Gençlerbirliği ile eşleşirken, ilk maç Çorum’da 0-0 bitti. Kocaeli’ndeki rövanşı 2-0 kazanan Çorum ekibi finale kaldı.

O zamanki adı Çorum Belediyespor olan Arca Çorum FK, Eskişehir’de oynanan 2.Lig’e yükselme maçında İstanbulspor’la karşılaştı. Sahadan 3-1 yenik ayrılan Çorum ekibi 2.Lig’in kapısından döndü.

2015-2016’DA

NİĞDE’YE

ELENDİ

Arca Çorum FK, 2015-2016 Sezonunu 3.Lig 3.Grup’ta 59 puanla 4.olarak play-off bileti aldı. Yarı finalde Niğde Anadolu FK ile eşleyen Çorum temsilcisi, Çorum’da 1-1 biten ilk maçın ardından Niğde’de oynanan olaylı maçı 3-2 kaybederek elendi.

1 SEZON SONRA

ALTAY’A ELENDİ

Kırmızı-siyahlı takım, 2016-2017 Sezonunda da 3.Lig 1.Grup’ta 58 puanla 5.oyarak Play-off’a kaldı. Yarı finalde Altay’la eşleyen Arca Çorum FK, Çorum’da oynanan ilk maçı 2-0 kazanarak rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. İzmir’de öncesinde ve sırasında olayların çıktığı rövanş maçında normal süreyi 2-0 geride kapatan Çorum ekibi, uzatmalarda 2 gol daha yiyerek 4-0 yenilip elendi.

2018-2019’DA

ŞAMPİYON

Arca Çorum FK, 2018-2019 Sezonunda 3.Lig 3.Grup’ta 52 puanla 5.sıradan Play-Off’a kaldı. Yarı finalde Kocaelispor’la eşleyen Arca Çorum FK, ilk maçı evinde 1-0 kaybederken, Kocaeli’ndeki rövanşı 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Arca Çorum FK, Adana’da oynanan finalde Antalya temsilcisi Serikspor’la karşılaştı. Çekişmeli geçen finalde 7.dakikada yenik duruma düşen Çorum FK, 15’te Mikail Albayrak’la beraberliği sağladı. Normal süre 1-1 bitince 15’er dakikalık 2 uzatma devresi oynatıldı. 105.dakikada Eşref Korkmazoğlu’nun kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi kalan Çorum FK buna rağmen maçı penaltılara götürmeyi başardı. Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağladı ve genel skorda rakibini 5-3’le geçerek şampiyonluğunu ilan edip 2.Lig’e yükseldi.

İKİ SEZON

ÖNCE FİNALİN

KAPISINDAN

DÖNDÜ

Arca Çorum FK, 1.Lig’de ise 2023-2024 Sezonunu 56 puanla 5.sırada tamamlayarak play-off bileti aldı. 1.turda eşleştiği Kocaelispor’u Çorum’da 2-1 yenen Arca Çorum FK yarı finalde Bodrum FK ile eşleşti. Çorum’da oynanan ilk maç 1-1, Bodrum’daki rövanş ise 0-0 bitince sonucu penaltılar belirledi. Penaltıları 5-4 kazanan Bodrum FK adını finale yazdırdı. Finalde de Sakaryaspor’u yenip Süper Lig’e yükseldi.