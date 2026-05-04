Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U18 Futbol Şampiyonası 1.Kademe Grup Müsabakaları Kastamonu’da start aldı. B grubunda yer alan Mimar Sinanspor ilk günü BAY geçmişti. İkinci gün maçında bugün Ankara temsilcisi Başkent Edaşspor ile Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor 19.dakikada Alperen’in golü ile 1-0 öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra gelişen Mimar Sinanspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Emirhan Ağca yere düşürülmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Alperen kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skoru 2-0 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda skoru korumak adına rakibini sahasında karşılayan Mimar Sinanspor 55.dakikada yediği golle son bölüme 2-1 önde girdi. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 2-1 Çorum temsilcisinin üstünlüğü ile sona erdi.

FİNAL MAÇI YARIN

Başkent Edaşspor’u yenerek finale adını yazdıran Mimar Sinanspor’un rakibi de belli oldu. A grubu takımlarından Düzce Ayyıldız ile Ankara Anadolu Bey takımları yarı finalde karşı karşıya geldi. Düzce temsilcisi maçı kazanarak Mimar Sinanspor’un finaldeki rakibi oldu.

Mimar Sinanspor ile Düzce Ayyıldız arasında oynanacak final maçı yarın Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde saat 13.30’da başlayacak.