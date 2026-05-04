Çorum Gençlikspor Kulübü judocuları, 2026 yılı birinci dönem kuşak sınavında performanslarıyla göz doldurdu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren kulüp, geçtiğimiz gün yaklaşık 100 sporcunun katılımıyla kuşak sınavını gerçekleştirdi. Yoğun katılımın olduğu sınavda sporcular, teknik bilgi ve becerilerini sergileyerek bir üst kuşağa geçebilmek için ter döktü.

Hüseyin Üstündağ, Hakan Taştan, Merve Kondakcı ve Zehra Damar’dan oluşan sınav komisyonu gözetiminde yapılan değerlendirmeler sonucunda sınavın başarıyla tamamlandığı bildirildi.