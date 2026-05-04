Kredi Yurtlar Kurumu’nda (KYK) kalan öğrenciler arasında düzenlenen Yurtlararası (YURTLİG) Bölge Futbol Şampiyonası Karabük’te devam ediyor.

A grubunda mücadele eden Çorum KYK takımı grupta oynadığı ilk maçta Zonguldak ile 1-1 berabere kalırken, ikinci maçında ise Sinop’u 4-0 farklı mağlup etmişti. Hafta sonu oynanan maçta ise Kastamonu temsilcisi ile 0-0 berabere kalan Çorum KYK takımı penaltı atışlarında rakibini geçerek grubu lider tamamlamayı başarmıştı.

Bugün yarı finalde Düzce KYK takımı ile karşılaşan Çorum temsilcisi normal süresi 1-1 biten maçı penaltı atışları sonunda 6-5 kazanarak finale adını yazdırdı.

Çorum KYK takımı final maçında yarın saat 12.00’de Karabük Onur Futbol Sahası’nda Samsun KYK takımı ile karşı karşıya gelecek.