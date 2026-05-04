Arca Çorum FK’nın 7 Mayıs Perşembe günü Ankara Keçigörengücü ile Çorum Şehir Stadı’nda oynayacağı Play-Off 1.Tur maçının biletleri satışa çıkartıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezon içerisinde oynanan iç saha maçlarındaki bilet fiyatlarında değişiklik yapılmadı. Kadın ve 15 yaş altı çocuklara ücretsiz bilet uygulaması bu maçta da geçerli olacak olup, bu kez cezalı tribün bulunmuyor.

Sezonluk kombine biletleri play-off maçlarında da geçerli olup, Arca Çorum FK taraftar biletleri Keçiörengücü kartı hariç tüm passo taraftar kartları ile alınabilecek.

Öte yandan, maça ilginin büyük olduğu ve özellikle Maraton biletlerinin büyük bölümünün satıldığı belirtildi.