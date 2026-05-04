Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Yeşilay Gençler Türkiye Şampiyonası 2-5 Mayıs tarihleri arasında Samsun’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda kulübün ter döktüğü şampiyonada Çorum’u kızlarda Arenaspor Kulübü, erkeklerde ise Çorum Belediyesi Spor Kulübü temsil etti. Aybüke Banu Şimşek, Asude Tuba Şimşek, Eylül Ece Becer ve Arnisa Şeker oyuncu grubu ile mücadele eden Arenaspor kadınlarda, Berk Öztoprak, Arda Kekillioğlu ve Muhammet Ali Atakul oyuncu grubu ile mücadele eden Çorum Belediyespor ise erkeklerde Türkiye şampiyonu olmayı başardılar.

Kadınlarda Şafaktepespor ikinci, Bupiliçspor üçüncü, Fenerbahçe B takımı ise dördüncü olurken, erkeklerde Yıldız Raketler takımı ikinci, Fenerbahçe A takımı üçüncü, Yalova Belediyespor ise dördüncü olarak tamamladı.