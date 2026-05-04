30 Yaş Üstü Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nda başvurular sona erdi.

Spor Gazetecileri tarafından bu yıl 29.su düzenlenecek olan turnuvada başvurular 15 Nisan’da başlamıştı. Bugün akşam saat 17.00 itibari ile sona eren turnuvaya, Park Cataring Düvenci, Vizyon Tarım, Manchester Dil Okulları, Ata-Ser Yapı FK, Yıldırım İnşaat Alacaspor, Çopraşıklı Deli Kadirspor, CNR Elektrik, Kalehisar Kardeşler İveco, Buğdüzspor, Fora Mobilya-Barkoç Mühendislik, Ergin Öner FK, Kule Yapı Mühendislik ve Çorum Barosu olmak üzere toplam 14 takım başvuruda bulundu.

Turnuvanın teknik toplantısı 9 Mayıs Cumartesi günü yapılacaktır. Teknik toplantının yeri ve saati önümüzdeki günlerde whatsap grubundan bildirilecektir.