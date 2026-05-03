Kırmızı Şimşekler Taraftar Grubu Liderleri Hüseyin Nalcı ve Şevket Yumutkan, Çorum FK’nın 7 Mayıs Perşembe günü sahasında oynayacağı kritik Keçiörengücü karşılaşması öncesi ilçe belediye başkanlarına dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Taraftar grubu liderleri, hazırladıkları etkileyici görselle bu mücadelenin sadece bir futbol maçı olmadığını vurguladı.

“BİR ŞEHRİN HAYSİYET MÜCADELESİ”

Paylaşılan görselde “Bu sadece maç değil, bir şehrin haysiyet mücadelesi” ifadelerine yer verilirken, karşılaşmanın Trendyol 1. Lig Play-Off kapsamında oynanacak olmasının önemine dikkat çekildi.Kırmızı-siyahlı camia için büyük anlam taşıyan bu mücadelede, sadece 11 futbolcunun değil, tüm şehrin sahaya çıkacağı mesajı verildi. Taraftar liderleri, Çorum’un tek yürek olması gerektiğini belirterek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

BELEDİYE BAŞKANLARINA AÇIK ÇAĞRI

Nalcı ve Yumutkan, özellikle ilçe belediye başkanlarına seslenerek şu talepte bulundu:

Taraftarların stadyuma ulaşımı için otobüs tahsis edilmesi. Her ilçeden organizasyonlu şekilde destek sağlanması.Tribünlerin tamamen doldurulması.

Yapılan çağrıda, “Tüm imkanlar seferber edilsin” vurgusu öne çıkarken, bu desteğin takımın sahadaki performansına doğrudan katkı sağlayacağı ifade edildi.

“HERKES ÇORUM’A!”

Hazırlanan görselde Sungurlu’dan Osmancık’a, Alaca’dan İskilip’e kadar tüm ilçelerin adı tek tek yazılarak geniş katılım hedeflendi. “Herkes Çorum’a!” sloganıyla yapılan davette, şehrin dört bir yanından taraftarların Çorum Şehir Stadyumu’nu doldurması istendi.

TRİBÜNLER BOŞ KALMAMALI

Taraftar grubu liderleri, bu kritik mücadelede:

Tribünde tek bir boş koltuk kalmaması

Şehrin bayraklarla donatılması

Esnafından memuruna herkesin destek vermesi

gerektiğini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi