Play-Off’tan da olsa Süper Lig’e çıkacaklarını yineleyen Muhsin Dere, kendi sasyol medya hesabından yaptığı açıklamada, “…Güçlü rakipler, zorlu müsabakalar, kaybedilmemesi gereken puanlar, talihsizce alınmış skorlarla; kısaca iyisiyle-kötüsüyle koca bir sezonun sonuna, 1. Ligde tarihimizdeki en yüksek sıralama olan 4.lükle Play-Off'lara kalarak geldik.

Süper Lig'i çok isteyen, o arenaya çok yakışacak bir Anadolu takımı olarak; camiamızın bu sevinci sonuna kadar hak ettiğini düşünüyor; Play-Off maçlarına bu iradeyle çıkmamız gerektiğinin altını çiziyorum.

Önümüzdeki perşembe günü İlk rakibimiz Keçiörengücü. Hem mental, hem de fiziksel olarak bu maça çok iyi hazırlanmalıyız. Çeyrek final ve inşallah yarı finalde oynayacağımız 3 maçı da Play-Off finali olarak görmeliyiz.

Takımımız, teknik ekibimiz, yönetimimiz, taraftarımız, esnafımız, iş insanlarımız, siyasilerimiz ve bürokratlarımız; Çorum'umuzun gözbebeği Arca Çorum FK için tek yürek olmalı, bu hikayenin sonunu hep birlikte yazmalıyız.

Play-Off sonunda da olsa biz bu sene süper lige çıkacağız” ifadelerini kullandı.