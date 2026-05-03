Arca Çorum FK’nın Erzurumspor’la 1-1 berabere kaldığı maçın 10.dakkasında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Braian Samudio, haftaya 9 golle Çorum ekibinin en golcü futbolcusu olarak giren Mame Thiam’ı yakaladı.

Sivasspor ve Sakaryaspor’dan sonra Erzurumspor’u da boş geçmeyerek üst üste üçüncü maçında da gol atan Paraguaylı Samudio, attığı 9 golün 6’sını kafayla, 3’ünü ayakla kaydetti. Senegalli Mame Thiam ise 9 golün 6’sı penaltıdan olmak üzere 8’ini ayakla, 1’ini de kafayla attı.