Türkiye Voleybol Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Yıldız Kızlar Voleybol Grup Birinciliği Çorum’da yapıldı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan grup birinciliğinin ilk maçında Tokat temsilcisini 3-0’la geçen Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor ikinci maçında ise Amasya temsilcisini de 3-0 yenerek ikide iki yaptı. Bugün gruptaki son maçında Çankırı Zirve Spor Kulübü ile karşılaşan Çorum’un yıldız sultanları bu maçı da 3-1 kazanarak grubunu yenilgisiz 9 puanla lider tamamladı ve adını yarı final gruplarına yazdırmayı başardı.

Muhabir: RIFAT KARA