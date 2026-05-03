Erzurumspor Teknik Direktörü Serkan Serkan Özbalta, eski takımı Arca Çorum FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra yaptığı açıklamada, Süper Lig’e şampiyon olarak yükseldiklerini hatırlatırken, 1.Lig’in son maçında yenilmemenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

1 ANTRENMANLA MAÇA ÇIKTIK

Arca Çorum FK’ya play-off maçları için başarı dileklerinde bulunan Serkan Özbalta, 2 sezon önce Arca Çorum FK ile Bodrum’da play-off yarı finali oynadıklarını ve finali kaçırdıklarını, bu sezon Erzurumspor’la Bodrum maçında şampiyonluğu ilan etmenin gururunu yaşadıklarını dile getirirken, “Şampiyonluk kutlamaları, oyuncuların röportajları derken bir tane antrenmanla maça çıktık. Beş tane de oyuncumuzun olmadığı bir karşılaşmaydı.

LİGİN KADERİNİ ETKİLEMEK İSTEMEDİK

En nihayetinde ligin kaderini değiştirmek istemiyoruz. Geçen hafta Bandırma maçında da söyledik. Bizim için içerde oynadığımız müsabaka son derece önemliydi, içerde hiç kaybetmemiştik. O açıdan bizim için önemliydi. Diğer taraftan Bandırmaspor ve Keçiörengücü’nün play-off’a kalma iddiaları devam ediyordu. Bu anlamda spor camiasına bir güven aşılayabildiysek bizim için çok gurur verici bir tablo oldu. Bütün takımlar bunu yapmaya çalışıyor.

TEMİZ BİR LİG OLDU

Geçen hafta Bodrum takımının 5’inci dakikada 10 kişi kalıp maçın sonuna kadar maçı bırakmaması son zamanlarda baktığımızda çok temiz bir lig oldu. Birincisi de bizim adımıza da öyleydi. Çorum takımının da 3’üncü olma şansı vardı. Belki olabileceklerdi. Onlar da play-off’a hazırlanıyorlar. Hem onlar açısından, hem bizler açısından son müsabaka önemliydi. Play-off’a devam edecek Çorum FK karşısında ligi kazasız, belasız çok temiz bir şekilde bitirdik. Bizim için gurur verici tablo. Senenin hesaplarını yapmalıyız” şeklinde konuştu.

ÇORUM’DA ÇOK GÜZEL GÜNLERİM GEÇTİ

Eski takımı Arca Çorum FK’ya play off’ta başarılar dileyen Serkan Özbalta, 2 sezon önce Çorum FK ile Bodrum’da play-off yarı finali oynadıklarını ve kaybettiklerini de hatırlatan Serkan Özbalta, "Çorum FK’da çok güzel günlerim geçti. Play-off oynadık, kısmetimiz yoktu. O zaman deplasmanda Bodrum maçında penaltılarla kaybettiğimiz serüvenimiz vardı. Orada talihsiz bir şekilde kaybetmiştik. Allah’a şükürler olsun bu sene rabbim Bodrum’da şampiyonluğu garantilemeyi nasip etti. Çorum FK’ya play-off’ta, Süper Lig yolunda başarılar diliyorum. İnşallah çıkarlar” dedi.