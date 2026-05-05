Çorum Alanyaspor Futbol Okulu Antrenörü Şaban Aksoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Antalya’daki turnuvada futbolcumuz Yiğit Çemrek, Eskişehirspor scout ekiplerinin dikkatini çekmiş ve beğenilmiştir. Ayrıca değerli hocamız Bülent Uygun’un da görüşleri alınarak kendisi hakkında oldukça olumlu ve güzel notlar verilmiştir.

Bu süreçte kulüp yetkilileri ve hocalarımız bizlerle iletişime geçti. Bizler de her zaman olduğu gibi en doğru kararın aile tarafından verilmesi gerektiğini düşünerek süreci tamamen aileye bıraktık. İnşallah ailemiz çocuklarımızın geleceği adına en doğru kararı verecektir” dedi.

Futbola yaklaşık 9 ay önce Çorum Alanyaspor Futbol Okulu’nda başlayan 2016 doğumlu Yiğit Çemrek, 10 numara pozisyonunda oynuyor. Antalya’daki uluslararası turnuvayı 6 golle kapatan minik futbolcunun, izleyenleri kendine hayran bıraktığı belirtildi.