Arca Çorum FK, 7 Mayıs Perşembe günü, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi Play-Off 1.Turunda konuk edeceği Başkent ekibi Keçiörengücü ile 8 kez karşılaşırken, 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, Keçiörengücü ile tamamı ligde olmak üzere 7 kez karşılaştı. Bu maçların 6’sını Arca Çorum FK, 1’ini Keçiörengücü kazanırken, 1 karşılaşma ise berabere bitti.

Arca Çorum FK ile Keçiörengücü arasındaki 7 maçın 4’ü Ankara’da, 4’ü Çorum’da oynandı. Çorum temsilcisi, Ankara’da oynadığı 4 maçı da kazanarak rakibine puan vermezken, tüm kayıplarını Çorum’da yaşadı. Çorum’daki 4 maçın 2’sini kazanan Arca Çorum FK 1’ini kaybederken, 1 karşılaşma da berabere bitti. Arca Çorum FK’nın 17 golüne Başkent ekibi 12 golle cevap verdi.

2012-13 Sezonunda, 3.Lig 3.Grup’ta başlayan rekabette, Çorum’da oynanan maç 1-1 biterken, Ankara’daki maçı Çorum FK 3-2 kazandı.

2023-2024 Sezonunda, Çorum’da oynanan maçı 3-2 kazanan Keçiörengücü, kırmızı-siyahlı takıma karşı tek galibiyetini aldı. Ankara’da oynanan maçı ise Arca Çorum FK aynı skorla kazandı.

Geçen sezon oynanan iki maçı da 3-2 kazanan Arca Çorum FK, bu sezonun 4.haftasında, Ankara’da oynanan maçta 3 puanı 2-1’lik skorla alırken, sahasında oynadığı maçı ise 1-0 kazandı.