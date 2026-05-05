Çorumspor’un formasını giyen, Arca Çorum FK’nın ise 3. Lig'den 2. Lig'e çıktığı sezon sportif direktörlük ve başkan yardımcılığı görevlerini üstlenen, kırmızı-siyahlı camianın sevilen isimlerinden Hamit Işık, artık dönüşü olmayan bir yola girildiğini ve yolun sonunun şampiyonluk olduğunu dile getirdi.

ARCA'nın sadece sanayi ve istihdamda değil, futbol anlamında da bir şehrin kaderini değiştirdiğinin altını çizen Hamit Işık; “Gönül isterdi ki Süper Lig’e direkt çıkalım ama olmadı. Ancak Süper Lig hedefimiz hâlâ devam ediyor ve bunun en önemli ayaklarından biri de Keçiörengücü maçı. İnşallah stadımızda, dolu tribünler önünde bu engeli aşıp hedefimize bir adım daha yaklaşacağız.

Gün, birlik ve beraberlik olma günü. Haydi Çorum, şampiyonluk için herkes stada” şeklinde konuştu.