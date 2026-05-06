Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yarın akşam Çorum'da Çorum FK ile Keçiörengücü arasında oynanacak Trendyol 1. Lig Play-Off ilk tur maçında tüm Çorumluları takımlarına destek olmaya çağırdı.

Umut Radyo'da Meltem Danışman Çınar ile Mehmet Yolyapar'ın hazırlayıp sundukları "Çorum Güncesi Özel" programına katılan Aşgın, Çorum'un sanayileşmede, ihracatta, tarımda, kültür ve medeniyette Türkiye'nin süper liginde olduğunu belirterek, "Sporda da süper ligi hak ediyoruz. Süper Lige direkt çıkabilirdik, ama futbol bu, olmadı. Şimdi, bunu Play-Off'ta başaracağız. Çünkü bizim takımımızın, konsantre olduğu sürece yenemeyecegi takım yok." dedi.

"Yarın akşam 15 bin kişik stadımızı tamamen dolduralım, dışarı taşalım. Dışarıya dev ekranlar kuralım. Takımımızın sahadaki 12. oyuncusu olalım" ifadesini kullanan Başkan Aşgın, kulübün tüm sponsorlarına, yöneticilerine, teknik heyet ve futbolcularına, emeği geçen herkese Çorumlu hemşehrileri adına teşekkür etti ve başarı dileklerini iletti.