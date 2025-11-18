Çorum’da eğitime anlamlı bir katkı daha yapıldı. Hayırsever vatandaşlar tarafından Kocatepe İlkokulu’na kazandırılan Merhum Cihan Olur Kütüphanesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış programına İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen, hayırseverler ve okul müdürleri katıldı. Törende öğrenciler, öğretmenler ve davetliler yeni kütüphanenin açılış coşkusunu paylaştı.

Cemil Çağlar, törende yaptığı konuşmada eğitime destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ederek, “Bu tür katkılar çocuklarımızın eğitimine doğrudan değer katıyor. Kütüphaneler, öğrencilerimizin bilgiye ulaşmasını kolaylaştıran, onların düşünme ve okuma kültürünü geliştiren önemli alanlardır” dedi. Çağlar, eğitime sundukları destek nedeniyle hayırseverlere teşekkür paketi takdim etti.

Kocatepe İlkokulu’nda açılan Merhum Cihan Olur Kütüphanesi, modern donanımı ve zengin kitap koleksiyonuyla öğrencilerin araştırma ve okuma alışkanlıklarını geliştirmeyi amaçlıyor. Öğrenciler, törenin ardından kütüphaneyi gezerek ilk kitaplarını okudu.

Muhabir: SELDA FINDIK