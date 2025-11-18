Ford, 1998 yılından bu yana ürettiği ve dünya çapında büyük başarı elde eden Focus modelinin üretimini durdurdu. Almanya’daki fabrikada son araç 15 Kasım’da banttan indirildi. Böylece markanın Avrupa pazarındaki en güçlü modellerinden biri resmen tarih oldu.

FORD FOCUS’UN 27 YILLIK YOLCULUĞU SONA ERDİ

Ford’un kompakt sınıfta global ölçekte en bilinen modellerinden biri olan Focus, ilk kez 1998 yılında piyasaya sürüldü. Dört nesil boyunca milyonlarca kullanıcıya ulaşan model, özellikle Avrupa pazarında markanın konumunu güçlendiren en önemli araçlardan biri oldu. Geniş motor seçenekleri, zengin donanımları ve sürüş dinamikleriyle uzun yıllar boyunca segmentin en belirleyici modellerinden biri olarak kabul edildi. Focus’un üretiminin sona ermesiyle, çeyrek asrı aşan bir otomotiv serüveni de resmen son buldu.

ALMANYA FABRİKASINDA SON FOCUS BANTTAN İNDİRİLDİ

Ford’un Almanya’da faaliyet gösteren fabrikasında üretilen son Focus, 15 Kasım itibarıyla banttan indirildi. Şirketin yaptığı açıklama, modelin üretimden kalktığını kesin olarak doğruladı.