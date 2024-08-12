Vali Zülkif Dağlı, Çorum’da 1 yıllık görevini değerlendirdiği basın toplantısında kentte asayiş konusunda güzel sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya’nın katılımıyla Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Dağlı, “17 Ağustos 2023 tarihinde Çorum Valisi olarak göreve başladığımda, Çorum’da önceliğimizin emniyet ve asayişi sağlamak, huzur ve sükunu temin etmek olduğunu, bunun için de İl Emniyet Müdürlüğümüzün ve İl Jandarma Komutanlığımızın tüm birimleri ile birlikte bu konunun üzerine yoğunlaşarak çalışmalar yürüteceğimizi belirtmiştim.

Bu ayın 17’si itibariyle Çorum’daki görevimizde 1 yılı tamamlamış olacağım. Bu 1 yıllık süre zarfında Emniyetimizin şehir merkezinde, Jandarmamızın ise kırsalda yoğun çaba ve gayretleri sonucu Emniyet ve Asayiş konusunda güzel sonuçlar elde edilmiştir” dedi.

Çorum’da bir yıllık süre zarfı içerisinde toplam 21.913 olaya müdahale edildiğini ve bu olayların 20.733’ünün aydınlatıldığını kaydeden Vali Dağlı, gerçekleşen olayların aydınlatılma oranının ise % 96 olduğunu söyledi.

Editör: SELDA FINDIK