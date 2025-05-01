İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları öne sürülen 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıklardan 10'unun tahliye edilmesine karar verildi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, avukatların savunmaları alındı.

Tutuklu sanık Sümeyye Nur Taşçı'nın avukatı, müvekkilinin aleyhi yönünde bir beyan bulunmadığını, duruşma savcısının tutukluluk halinin devamı yönündeki görüşüne katılmadıklarını söyledi.

Taşçı'nın avukatı, müvekkilinin "bebek katili" olmadığını, kredi dışında bir geliri olmadığını, borçlarının bulunduğunu, haklarının kendisine teslim edilmesini beklediklerini belirterek tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Tuğçe Toptemel'in avukatı da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçuna ilişkin somut bir olay olmadığını, örgüt olsa dahi müvekkiline örgütte yer verilemeyeceğini iddia etti.

Müvekkilinin adının savcıyı tehdit etme hadisesinde kullanıldığını belirten avukat, "Biz avukatların bile ulaşamadığı dosyalar ve videolara basın nasıl ulaştı. Müvekkilimin tutukluluğu tıbbi bir olaya dayalı değilse neden tutukludur. Müvekkilimiz 'Opera' bebeğin yaşaması için yapması gereken her şeyi yapmıştır. Diğer sanıklar benim müvekkilime 'hayır sen yapmadın' diyemiyorlar. Bu nedenle 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçuyla ilgili konuşmanın anlamı yok. Olayın üstünden 8-9 ay geçtikten sonra tanığı buraya getirince, tanık 'Zaman geçti ben hatırlamıyorum.' diyor. Yargılama bu kadar basit bir şey olmamalıdır. Hala benim müvekkilimin suçluluğunu kanıtlayamadınız. Söylediğim şeylerle deliller çatışmadı. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Duruşmada, savunma yapan diğer avukatlar da müvekkillerinin tahliye edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, savunmaların tamamlanmasının ardından ara kararını açıklamak üzere duruşmaya 2 saat ara verdi.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar sekreterler Aslı Alemdağ, Müberra Palabıyık, Gözde Polat, tıbbi sekreter Senanur Ünlü, hemşire Deniz Korkmaz, hasta sevklerini yapan Fehmi Alperen, Silivri Kolan Hastanesi Mesul Müdürü ve Başhekimi Bener Mansuroğlu, sağlık memuru Remzi Karaca, TRG Hospitalist Hastanesi İdari Müdürü Murat Mantuş ve Esenyurt Belediyesi'nde Sağlık İşleri Müdürü olarak çalıştığını söyleyen tutuklu sanık Renas Kılıç tahliye edildi.

Tahliye edilen sanıklar hakkında yurt dışına çıkmama ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Mahkeme heyeti sanıklar sekreter Gözde Kul Yadigar, başhemşire Hilal Vatansever, başhekim İbrahim Oktay, garson Meryem Küçükoğlu ve hemşire Tuğba Özkaynak'ın ise adli kontrol şartlarının kaldırılmasına hükmetti.

Başka suçtan tutuklu bulunan sanık Mustafa Kemal Zengin'in ise dosyasının ayrılması kararlaştırıldı.

Heyet, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) maddi zararının ne kadar olduğunun bilginin mahkemeye gönderilmesini istedi.

Tüm duruşma tutanaklarının Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine hükmeden mahkeme heyeti, tutuklu 19 sanığın ise bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Haziran'a erteledi.

Editör: AA AJANS