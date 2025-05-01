Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden usulsüzlük yaparak kamuyu yaklaşık 77 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen 8'i tutuklu toplam 206 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 5 klasörlük iddianamede, sanıklar hakkında 6,5 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, çeşitli meslek gruplarına çırak, kalfa veya usta yetiştirmeyi amaçlayan MESEM programlarına, işverenler ve bazı kamu görevlileri tarafından vatandaşların usulsüz şekilde kaydedildiği belirlendi. Bu yöntemle hem devletten haksız kazanç sağlandığı hem de öğrencilerin SGK primlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenmesi sağlanarak kamunun zarara uğratıldığı ve zimmete para geçirildiği tespit edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Kocaeli merkezli olmak üzere İstanbul, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Manisa ve Samsun'da 28 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda, MESEM üzerinden usulsüzlük yaparak devleti yaklaşık 77 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen 39 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı, 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında daha sonra toplam 206 kişi hakkında işlem yapıldığı ve bunlardan 8'inin hala tutuklu olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin hazırlanan iddianame, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede 206 kişi hakkında, "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 4,5 yıldan 15 yıla kadar, "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Editör: İHA AJANS