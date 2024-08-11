Çorum’da cami avlusunda çıkan tartışmada 1 çocuk bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre M.K.(17) ile B.K.(17) arasinda Gülabibey Mahallesi Yenidoğan Sokak’ta bulunan bir caminin avlusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K. yanında bulunan bıçakla B.K.'yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.