Çorum’da cami avlusunda çıkan tartışmada 1 çocuk bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre M.K.(17) ile B.K.(17) arasinda Gülabibey Mahallesi Yenidoğan Sokak’ta bulunan bir caminin avlusunda tartışma çıktı.

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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K. yanında bulunan bıçakla B.K.'yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK