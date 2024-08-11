Çorum'da iki farklı köyde çıkan yangınlarda 2 kişi dumandan etkilenerek yaralandı. 800 balya saman yandı.

Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Büğdüz Köyü’nde Recep K.’ya ait evin ahır bölümünde, Karacaköy Köyün’de ise Hasan C.’ye ait ikametin çatısı ve eklentilerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine köylere jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangınlar Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürülürken, Karacaköy Köyü’nde ki yangında dumandan etkilenen Hasan C. Ve Zahide C., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangınlarda 800 balya saman ile ikametler ve eklentilerinde zarar meydana geldi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK