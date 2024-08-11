Çorum’da 3 farklı asayiş olayında 1 kişi silahla 2 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre Murat D.(47), Gülabibey Mahallesi Beytepe 1. Cadde üzerinde otomobili ile seyir halindeyken Durmuş A.Z.(26)’nın silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başına saçma isabet eden Murat D., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.



Şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İnönü Caddesi Orman İşletme Müdürlüğü yanında bulunan parkta F.Ö.(15) ile Ü.K.(17) arasında bir nedenle kavga çıktı.

Kavga esnasında Ü.K., yanında bulunan bıçakla F.Ö.’yü bıçakla yaraladı.



Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi’nde ise akraba oldukları öğrenilen E.B. ve İ.Ş. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.B., bıçakla yaralandı.

Yaralılar kaldırıldıkları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Bıçaklama olayının şüphelileri Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.